Tre nuovi innesti per il Tempio, terzo della classe nel campionato di Eccellenza: Sakho, Vitolnieks e Amoroso.

Dal Villasimius arriva il centrocampista centrale senegalese classe 2000 Mouhamadou Sakho. Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, nel 2020-2021 è andato in prestito all'Arezzo, impiegato nella formazione Primavera, in Serie C, per poi passare al Lanusei in Serie D con cui ha collezionato 13 presenze nel girone di ritorno. Nella stagione 2021-2022 è stato da gennaio col Palazzolo (Eccellenza Sicilia) segnando 5 gol nel girone di ritorno. Nel 2022-2023 è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata dal Barisardo.

Arriva dalla Lituania l’attaccante esterno classe 1995 Raivis Vitolnieks. Mancino di tecnica e velocità, ha iniziato la sua carriera nella squadra del Tukums 2000 dove è nato, per poi raggiungere la massima serie lituana. Dal 2016 il trasferimento in Polonia e poi in Germania dal 2018 dove ha militato sempre nella terza divisione tedesca. Nel febbraio scorso ha iniziato nel campionato norvegese con il Miolner.

Terzo nome in ingresso è quello del portiere Antonio Amoroso che andrà a sostituire il partente, Ahmed Mejri, che il Tempio ringrazia per la professionalità e l'abnegazione dimostrate in questo periodo con i galletti. Per Amoroso, napoletano classe 2002 cresciuto nella Casertana, prima esperienza in Sardegna dopo aver giocato finora con le maglie di Portici, Real Aversa, Levico, Isernia, Savoia.

© Riproduzione riservata