Un gol di Falchi al 117’ manda il Taloro alla finale playoff di Eccellenza domenica contro l’Ossese, dove si giocherà l'accesso alla fase nazionale. I gavoesi ribaltano la situazione in casa della Ferrini e conquistano la qualificazione su uno degli ultimi palloni di una lunghissima e avvincente partita.

Botta e risposta. La Ferrini si porta in vantaggio al 36’: tiro-cross di Aresu e sul secondo palo Camba da due passi mette dentro. Il Taloro reagisce quasi subito, al 42’ con un colpo di testa di Sau da angolo che finisce sulla traversa. Due minuti dopo il pareggio: gran filtrante per Littarru sul quale Galasso fa una gran parata, ma dietro di lui c’è Mele che arriva prima e fa 1-1. Poi lungo recupero (7’) per uno scontro di gioco fra Littarru e Mudu, costretto a uscire all’intervallo, con i cagliaritani che protestano apertamente con l’arbitro chiedendo l’espulsione dell’avversario.

Sorpasso al 117’. Un colpo di testa alto di Cambia (26’) e un destro a giro di Falchi che Galasso manda in corner con un grande intervento (31') sono le migliori azioni di una ripresa tiratissima. Si va ai tempi supplementari, dove la Ferrini prova a gestire la situazione sapendo che l’1-1 al 120’ la porterebbe in finale. Il Taloro le prova tutte, Mele a sei minuti dal termine la manda alta nell’area piccola su tiro-cross di Falchi. Poi, su pallone messo in mezzo dalla destra, Falchi colpisce in mezzo all’area e trova il definitivo 1-2, per la gioia sfrenata dei tanti tifosi provenienti da Gavoi. Per la Ferrini grande rammarico, al termine comunque di un ottimo campionato.

