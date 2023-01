«Orgogliosi comunque di voi, siete stati davvero encomiabili» . Arrivano dal primo cittadino Pietro Morittu parole importanti di apprezzamento dopo che ieri un Carbonia in grande spolvero, con una formazione composta da tanti giovani talenti, è andato a un passo dalla conquista della Coppa Italia d’Eccellenza nella finale vinta dal Budoni dopo la sequenza dei calci di rigore.

Una sconfitta amara perché i biancoblù si trovavano in vantaggio per 2 a 1 fino al 122esimo minuto, quando hanno subito il gol del pareggio che ha portato la contesa ai rigori. «Un risultato - scrive pubblicamente Morittu - che non offusca in alcun modo la splendida prestazione, abbiamo dimostrato di essere una realtà consolidata nel panorama calcistico regionale e una fucina di giovani che si stanno distinguendo per il loro elevato livello tecnico parimenti allo spessore agonistico».

L'amministrazione ringrazia tutti i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale per «l'impegno profuso e per aver dato lustro al nome della città in tutta la regione. Siamo orgogliosi di voi. Siete stati encomiabili: l’auspicio è che partite come queste, nonostante la comprensibile delusione, possano rappresentare il viatico per il raggiungimento di grandi successi sportivi».

