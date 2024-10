Due vittorie, due pareggi e due sconfitte in questa primissima parte di stagione per il Selargius, squadra militante in Promozione Girone A, che domenica alle ore 16 affronterà in casa il Castiadas. La compagine del tecnico Franco Giordano attualmente risiede in nona posizione con 8 punti in classifica. Risultato per niente male per un gruppo composto prevalentemente da giovani e che si sta facendo spazio in un campionato tutt'altro che semplice.

«Siamo una società che negli ultimi anni ha deciso di puntare molto sui ragazzi giovani e questo ci rende ancora più orgogliosi del lavoro che siamo facendo. Abbiamo avuto un po' di alti e bassi in queste prime sei gare della stagione, ma sono molto contento del lavoro che stiamo svolgendo a livello di gruppo squadra. Ci alleniamo sempre al massimo e sono convinto che i risultati, piano piano, saranno dalla nostra parte», così ha commentato il capitano Roberto Salis, difensore classe 2002, sull'andamento del suo gruppo.

Crescere e guadagnare quanti più punti in classifica è l'obiettivo stagionale. Ciò comporta sicuramente tanto impegno e sacrificio, ma Salis e soci ne sono più che consapevoli: «Affronteremo ogni partita come se fosse una finale, con la speranza di raggiungere una salvezza tranquilla quanto prima possibile. Con il mister stiamo lavorando davvero bene e sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Sarà un campionato molto lungo e non dobbiamo abbassare mai la guardia».

Il capitano selargino non ha dubbi su ciò che la squadra granata sia capace di fare e, nonostante la giovanissima età, dimostra già tanta esperienza e saggezza sportiva. Perché a 22 anni avere sulle spalle la responsabilità di una compagine intera non è sicuramente cosa da poco. Sa benissimo che il suo gruppo può tanto e che al momento ha raccolto meno punti di quanto avrebbe meritato, ma perdersi d'animo non è sicuramente contemplato. Il mirino è ben puntato su ciò che si vuole ottenere e combattere per quel bottino tanto ambito è l'unica regola da seguire.

Domenica, al Virgilio Porcu, arriverà il Castiadas che il Selargius ha già avuto modo di fronteggiare in Coppa Italia. Il match, giocato sempre in casa granata, era terminato 3-3. Ma si sa, campionato e coppa sono due competizioni completamente diverse ed è lo stesso Salis ad ammetterlo: «Abbiamo affrontato il Castiadas in Coppa Italia ma sono sicuro che domenica sarà una partita completamente diversa. È sicuramente un'avversaria tosta ma noi ci stiamo preparando al meglio per questa partita».

© Riproduzione riservata