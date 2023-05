Giornata di playout domani dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Si giocano le gare di andata. In Eccellenza, alle 16, al campo “Mulinu Becciu” di Cagliari, il Sant’Elena ospita il Lanusei. La partita di ritorno si disputa, a campi invertiti, il 14 maggio. In caso di parità di reti segnate, al termine delle due gare (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari) si salverà la formazione miglior classificata nella sessione regolare (in questo caso il Lanusei). Regola valida anche per gli spareggi delle categorie minori.

In Promozione, si giocano, sempre alle 16, Atletico Bono-Posada (Girone B) e Coghinas-Oschirese (C).

Per la Prima categoria i playout in programma (ore 16) ci sono Virtus Villamar-Frassinetti (girone B), Bultei-Florinas (D) e Cus Sassari-Castelsardo (E).

In Seconda categoria, alle 16, Gonnesa-Bindua (girone B), Gesturi-Virtus San Sperate (C) e Sedilo-Nurachi (D) e, alle 17, Amatori Jerzu-Gairo (A).

