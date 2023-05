Il San Salvatore riparte da coach Simone Righi. Il tecnico lombardo guiderà la formazione giallonera per la seconda stagione consecutiva in Serie A2 femminile.

«Tutta la società è molto soddisfatta del lavoro svolto dal coach, soprattutto con le ragazze del settore giovanile – sottolinea il presidente Marco Mura –. I miglioramenti sono tangibili, così come gli ottimi risultati ottenuti sia a livello di prima squadra, che di Serie B e Under 19. Siamo certi che anche nel prossimo campionato saprà fare ottime cose».

Nell’ultima annata, alla sua prima esperienza da capo allenatore a livello senior, Righi ha guidato la Techfind al settimo posto in classifica, con la qualificazione al primo turno dei playoff promozione contro la Cestistica Spezzina.

«Sono felice che la società abbia deciso di rinnovare la fiducia nei miei confronti – afferma Righi – questo mi darà l’occasione di impostare un lavoro in continuità rispetto all’ultima stagione. Arriviamo da un cammino sicuramente molto positivo, improntato in maniera particolare sulla crescita delle giovani. La loro qualità, unita all’energia, è stata fondamentale per raggiungere buoni risultati».

© Riproduzione riservata