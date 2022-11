Tre anni di assenza dalle gare non hanno fatto venire meno la voglia di dire la sua a Mauro Vacca. Il corridore di Sinnai, portacolori della Karel Sport, è tornato alle competizioni in questa stagione facendo suo per la sesta volta uno degli appuntamenti storici del calendario regionale amatoriale ovvero la Serpilonga, manifestazione in mountain bike giunta alla sua ventesima edizione. Una vittoria che per Vacca sancisce un nuovo inizio e la conferma di poter tornare a fare proprie gare già vinte in passato come la Cagliari-Seui e il Giro delle Miniere.

Vacca il 2022 si è concluso con una bella vittoria alla Serpilonga.

«Già, ci speravo. Arrivavo da un buon periodo di preparazione, gli allenamenti hanno dato i loro frutti e prima della partenza sapevo di poter dire la mia».

Che sensazioni ha avuto?

«Buone, ho corso all’attacco. In mountain bike non si può attendere, bisogna correre forte da subito».

Come è stato tornare alle gare dopo tre anni?

«Chiaramente non è facile, c’è sempre il timore di non riuscire ad esprimersi come prima. Ma, una volta rotto il ghiaccio, si riparte con ancora più entusiasmo. Questa stagione mi è servita per riprendere confidenza con le gare e costatare che il livello medio si è alzato notevolmente».

Lei nasce come biker ma va forte anche su strada. Quale dimensione preferisce?

«Sicuramente quella della mountain bike con cui ho iniziato. Delle gare in mountain bike amo il clima di festa che si respira, la convivialità, l’opportunità di stringere legami di amicizia solidi. Poi, dipende tutto dalle tue forze, contano decisamente meno fattori come il tatticismo che in strada sono fondamentali».

I suoi esordi risalgono a vent’anni fa.

«Sì, rimasi colpito dalla Bici Fiocco che aveva mio suocero. Da allora non ho più smesso e ho avuto la fortuna di avere accanto a me Vittorio Serra, pioniere del ciclismo qui a Sinnai».

Obiettivi per il 2023?

«Dare continuità agli allenamenti e prepararmi per un bel ‘’GiroSardegna’’. Poi cercherò di gareggiare anche fuori dall’Isola».

