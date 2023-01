Buon momento per il Cortoghiana di Fabio Piras che venerdì scorso ha raccolto altri tre punti d’oro in chiave salvezza grazie alla vittoria contro il Villamassargia.

«Siamo la squadra più giovane del campionato con età media 20 anni», dice il tecnico Fabio Piras, «con una rosa molto ridotta non avendo neppure le categorie juniores e allievi. Però non siamo stati la vittima sacrificale che tutti pensavano all'inizio di tornei».

«Ce la stiamo giocando con tutti e senza qualche errore di "fisiologica” inesperienza e qualche episodio discutibile contro avremmo fatto sicuramente qualche punticino in più. I ragazzi – continua Piras – encomiabili tra l'altro per impegno e abnegazione hanno dimostrato di non mollare mai e cercheranno di raggiungere l'obiettivo sino alla fine».

