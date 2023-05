Una nuova scommessa per il campione automobilistico sassarese Omar Magliona, che annuncia: “A breve inaugureremo a Mores il kartodromo”.

Potendo contare su dieci telai, tutti disponibili per il noleggio sulla pista dell’autodromo, marca Crg motorizzati con 390 Honda, una potenza da 18 cavalli e un sistema anti-lesioni come da normativa. “Con il rental kart voglio coinvolgere l’appassionato e il comune mortale realizzando un sogno che ho da tanto”. Pochi giorni fa ne ha concretizzato un altro incontrando, proprio nella struttura di Mores dove sono venuti in visita, tre super talenti del volante professionistico come il due volte campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen, del vicecampione David Coulthard e di Kalle Rovanpera, il più giovane vincitore di un mondiale rally a 22 anni.

“È stata una grande emozione per me e per tutti, una presenza che ci ha dato stimolo, coraggio e morale”. Anche per promuovere i motori nell'isola e magari far nascere un pilota di razza nato in Sardegna. “Vorrei svezzare un giovane- riferisce Magliona- istruirlo con quelle che sono le mie capacità tecnico- sportive e portarlo il più lontano possibile. Ci deve essere un talento sardo nelle categorie blasonate”. Intanto Omar prepara il suo rientro in pista, a fine maggio nell'autodromo di Varano, nel master tricolore prototipi: “Non nascondo però che voglio fare qualcosa di più importante e specifico. Lo devo a tutti coloro che mi seguono, a partire dalle aziende che sostengono la mia carriera”.

