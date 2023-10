Il match tra Carrara e Norbello metterà fine al primato solitario della Marcozzi. La serie A1 maschile promette scintille dopo appena tre giornate. Si gioca anche in A2 maschile con le trasferte di Sassari e Nulvi e la prima in casa della Marcozzi “B”.

A1 MASCHILE

Durerà settantadue ore la minifuga della Marcozzi, che mercoledì nell’anticipo aveva battuto la Bagnolese, sorpassando Carrara e Norbello che dividevano il primo posto. Stasera in Toscana la squadra del Guilcer sfida i campioni d’Italia, si può stare certi che il roster del Carrara non metterà paura. Sono due squadre che non hanno cambiato nulla rispetto alla scorsa stagione e sono pertanto più che collaudate. Norbello con Gaston Alto, Diogo Carvalho e Cappuccio, quest’ultimo il più sacrificato nelle strategie della panchina. I nomi del Carrara sono di primo piano. L’italiano Bobocica (non nel suo momento migliore) numero 74 nel mondo, i croati Gacina (59) e Pucar (43), lo slovacco Pistej (65). Chi vince balza in testa, un pari causerà l’affollamento in testa.

A2 MASCHILE

Nel girone A prima trasferta del TT Sassari, dopo il vittorioso esordio con Cascina e la doppietta della new entry Luca Bressan. Domani a Mazzano, nel bresciano, sfida la Parva Domus Marco Polo, che ha iniziato con una sconfitta a Milano. Dovrà essere riservata una particolare attenzione a Paolo Bisi, ex numero uno d’Italia (oggi numero 9).

Nel girone B tra Marcozzi e Torre del Greco (stasera al Palatennistavolo alle 15,30) è già scontro al vertice. Sabato scorso cagliaritani vittoriosi a Nulvi, i campani hanno battuto il Frassati con doppiette del nigeriano Falana e del giovane Pellegrini.

Non facile la trasferta del Santa Tecla Nulvi che domani mattina a Trani affronta il Casamassima. I pugliesi schierano un trio di giovanissimi, l’ex Marcozzi Spagnolo (17 anni, numero 20 nel ranking italiano), il diciannovenne Giordano (17), e Sofia, 20 anni, numero 56. Nulvi dovrebbe disporre del ceko Tomas Koldas.

