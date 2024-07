Il Monastir ha vinto l'ultimo Girone A di Promozione con numeri da record: 86 punti, +22 sulla seconda, con il miglior attacco nella storia del torneo a 103 gol e l'aritmetica certezza del ritorno in Eccellenza a sette giornate dalla fine. Ora, per presentarsi al meglio nel massimo torneo regionale, la società del presidente Marco Carboni ha cominciato dalle conferme dei protagonisti della vittoria del campionato.

Gli ultimi accordi siglati dal direttore sportivo Matteo Zanda sono con il difensore Federico Bellu, classe 2003, il centrocampista Alberto Piras, 2005 arrivato a stagione in corso dalla COS e capace di imporsi subito giocando quasi sempre titolare con ottime prestazioni, e il tuttofare Fabrizio Frau, che ha ricoperto un'infinità di ruoli dalla difesa all'attacco. Si aggiungono ai precedentemente annunciati Alessandro Masia, Simone Pinna e Tomaso Arzu, ma non saranno gli unici a rimanere in biancoblù rispetto alla rosa del 2023-2024.

In parallelo, il Monastir sta definendo i primi nuovi acquisti per completare la rosa a disposizione di Marcello Angheleddu, anche lui confermatissimo. Non ci saranno il difensore Matteo Saias e il centrocampista Gianmarco Paulis, entrambi passati alla Villacidrese, così come il portiere Enrico Galasso che si è legato al Lanusei.

