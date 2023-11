Salde in testa ai tre gironi dopo la quarta giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2 sono sempre Mogoro, Carloforte e Aurea Sassari.

Sud. Nel girone A la compagine mogorese vince il derby contro Marrubiu per 50-69. Il quintetto allenato da Giacomo Orrù parte forte e nel primo quarto il vantaggio è sopra la doppia cifra (10-23). Progressione che continua nel secondo quarto, fino al 17-34 dell’intervallo. Nel terzo quarto il divario va sul +20 ospite (33-53), prima della reazione marrubiese degli ultimi 10’, respinta nel finale da Lilliu e compagni. Top scorers della gara Murtas (Marrubiu) e Claudio Piras (Mogoro) con 22 punti. Vince e convince Sinnai che espugna il parquet del Genneruxi 37-82. Margine ampio all’intervallo (18-54), con la formazione ospite trascinata da un Desogus da 20 punti. Seconda vittoria di fila anche per la Primavera Gonnosfanadiga che, in casa, batte il Beta per 69-63. Successo esterno per il Basket Quartu, contro Serramanna (47-63 il finale, con un Petronelli che realizza 17 punti). Nel girone B il Carloforte mantiene la vetta senza scendere in campo (rinviata la gara contro lo Spirito Sportivo). Alle sue spalle vincono Condor Monserrato e Poetto. I primi contro Su Planu per 55-68 (migliore Lecis Cocco Ortu con 18 punti), mentre i cagliaritani battono i Madas Siliqua per 81-50, realizzando un break importante già prima dell’intervallo (41-25 il parziale al 20’). Nel Poetto è Farci il migliore, con 18 punti. Primo successo stagionale, infine, per Su Stampu Assemini che supera per 71-60 il Jolly Dolianova. Partita equilibrata (30-28 al 20’), con la formazione di casa che riesce ad allungare nella seconda parte. È dell’Assemini il miglior marcatore di giornata, Grosso con 16 punti.

Nord. Prosegue il dominio incontrastato dell’Aurea Sassari che fa poker di vittorie battendo nettamente la Sant’Elene Dorgali per 122-22. Tra i sassaresi Piras firma 32 punti. Alle spalle vincono CMB Porto Torres e Nulvi. Porto Torres espugna il campo dell’Arzachena per 48-67, mentre Nulvi vince di misura a Sassari, contro il Basket 90 Masters (60-61). In questa gara botta e risposta nei primi due quarti (11-19 al 10’ e 30 pari all’intervallo). Grande equilibrio nella seconda parte (45-57 al 30’) e ospiti che la spuntano negli ultimi istanti. È del Nulvi il migliore, Piras con 18 punti. Infine, vittoria del Ploaghe, con un canestro negli ultimi secondi di Cau, sul campo della Sap Alghero (69-70 il finale).

