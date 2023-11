Che dire di questo Atletico Uri? Una squadra che rappresenta tremila abitanti, quarto posto in classifica nel girone G della serie D. Quest'anno ne sta combinando davvero delle belle la squadra di Massimiliano Paba. Sei vittorie, un pareggio, cinque sconfitte, ma come visto successi quasi sempre da punti pesantissimi. Massimiliano Paba è un altro allenatore sardo che sa fare le cose in grande anche se sempre in silenzio. In passato ha fatto grande il Latte Dolce, ha guidato il Castiadas, ora sta facendo volare l’Atletico Uri, capace di cogliere successi anche con le grandi e pure in trasferta.

Domenica ha vinto a Roma sul campo del Trastevere. Domenica prossima ospiterà l'Ischia. L'obiettivo è uno solo, la salvezza spesso raggiunta in extremis anche quando tutto sembrava perso. Paba è un allenatore che sa lottare anche quando tutto sembra perso. Come è successo anche lo scorso campionato.

Quest'anno sta facendo miracoli: 19 punti e quarto posto in classifica. Mai successo. Ma Paba lo sa bene, per la salvezza bisogna conquistare almeno 40 punti, la strada sembra quella buona. Ma lui non fa proclamani. C'è da lottare.

