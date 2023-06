Nessun annuncio ufficiale da parte della società rossoblù. Di sicuro il mercato di rafforzamento dell'organico va condotto con oculatezza rispetto alla stagione passata: meno doppioni di giocatori da panchina, più personalità fra i 13-14 titolari.

Intanto la Torres ha adempiuto senza problemi alla presentazione di documentazione con le ricevute della fideiussione da 350 mila euro, più le garanzie sul pagamento degli stipendi e degli eventuali debiti per l'iscrizione in serie C. Non dovrebbero esserci problemi per superare l'esame Covisoc.

Si dovrà attendere invece oltre un mese per avere certezza sulla composizione del girone B.Sarà quasi sicuramente più forte dell'anno passato. Sono rimaste infatti Ancona, Carrarese, Cesena, Virtus Entella e Rimini

Dalla serie B arrivano due corazzate come Spal e Perugia, che però spera ancora nel ripescaggio viste le difficoltà di un paio di club. Dalla serie D sono salite Pineto, Sestri Levante e soprattutto Arezzo che innalza il blasone complessivo di uin girone con tanti club che sono stati in serie A e B. Per il resto tutto uguale anche se potrebbe non esserci il Siena, salvo risolva il discorso degli ultimi stipendi. Se viene esclusa al suo posto verrà inserita l'Atalanta Under 23, uno dei migliori settori giovanili d'Italia.

