Sono punti salvezza quelli in palio nell'anticipo di sabato sul campo dell'Insieme Formia. La squadra laziale ha 4 punti, 5 in meno rispetto al Latte Dolce che dopo la sconfitta casalinga col Lanusei è in zona playout. Il tecnico Pierluigi Scotto osserva: “Saranno tutto l'anno gare fondamentali, perché il nostro progetto è mantenere la categoria”.

Dimenticare le occasioni perse. C'è un pizzico di rammarico per qualche punto non conquistato. Il tecnico dei sassaresi ricorda: “Siamo una squadra molto giovane, ma il problema più grosso è che abbiamo avuto tanti infortunati, quando eravamo al completo abbiamo disputato ottime prove, vedi contro il Muravera e in Coppa Italia con la Torres dove abbiamo perso solo ai rigori. Certo, qualche risultato non ci soddisfa, c'è stata anche un poco di sfortuna ma i ragazzi hanno sempre dato il massimo e nessuno ci ha messo sotto. Adesso abbiamo recuperato Bilea e Pireddu, ma dobbiamo fare a meno di Tedde e Palombi, che sarà operato al menisco. Chiaramente perdiamo qualcosa come costruzione del gioco. Vuol dire che saremo un po' meno belli ma cercheremo di essere più pratici”.

Un’altra sarda per l’Insieme Formia. Se il Latte Dolce arriva da una sconfitta, l'Insieme Formia è galvanizzato dal 4-1 sull'Atletico Uri.

Mister Scotto aggiunge: “Oltre al morale della vittoria di Uri va detto che hanno operato qualche ritocco sul mercato, come l'attaccante Simonetti. Noi se ci riusciremo, interverremo a dicembre con due giocatori esperti”.

