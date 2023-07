Un'ala destra del Senegal per far volare l'attacco. Il Sassari Calcio Latte Dolce ha messo sotto contratto Ablaye Faye, classe 2004, nativo del Senegal, nel campionato scorso col Bosa. Nella stagione appena conclusa è stato anche chiamato per il Torneo di Viareggio con il Fa Euro New York Soccer Club.

Nel corso della sua carriera Faye gioca con il Ronchi dei Legionari, prima di passare al Cjarlins Muzane. Poi è la volta del San Luigi Trieste e del Pordenone, con cui disputa il campionato di Primavera 2. Nel 2022 passa al Bosa e si rende protagonista di un grande campionato di Eccellenza.

Queste le parole del nuovo acquisto biancoceleste: «Ho grandi aspettative per questa stagione e farò di tutto per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, cercando di dare sempre il 100%. Lo scorso anno ho avuto la grande opportunità di giocare al Torneo di Viareggio, ma ho qualche rimpianto per quanto fatto con il Bosa, perché sono consapevole del fatto che avrei potuto fare meglio. Il mio obiettivo è sempre quello di migliorare giorno dopo giorno».

