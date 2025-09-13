Al debutto nel torneo di Promozione l’Arzachena ospita lo Stintino: appuntamento domani, a partire dalle 16, allo stadio “Biagio Pirina”, dove gli smeraldini, sostenuti dal loro pubblico, andranno a caccia del miglior risultato possibile per battezzare il campionato dopo il buon esordio in Coppa Italia.

“Incontriamo una squadra organizzata, che lo scorso anno ci ha battuto all’andata e al ritorno”, chiarisce, per cominciare, Mauro Ottaviani. “Il passaggio del turno in Coppa Italia è un capitolo chiuso: siamo soddisfatti, siamo contenti, la squadra ha fatto bene e i ragazzi sono stati bravi a recepire da subito quello che ho cercato di trasmettere loro, ma il campionato è un’altra cosa”, aggiunge l’allenatore dell’Arzachena. “Dobbiamo mantenere i piedi a terra: ci sono due o tre formazioni, tra cui l’Alghero, che sono candidate alla vittoria finale, ma noi siamo una squadra giovane, contro la quale dovranno faticare tutte. Potremmo essere, forse, la sorpresa del Girone B”.

Gli fa eco il collega e avversario Massimiliano Corbia. “È la prima di campionato, su un campo ostico, ma lavoriamo dal 18 agosto per arrivare pronti all’appuntamento”, interviene il tecnico dello Stintino. “Ci attende una partita difficile contro una squadra blasonata, una realtà che in questa categoria non ci fa nulla: andremo là a contrastarli. Vorremmo essere la mina vagante del torneo, il livello rispetto all’anno scorso si è alzato molto, però abbiamo i mezzi tecnici per fare bene”.

Arbitra l’incontro Roberto Demurtas di Tortolì, assistenti Daniele Spanu e Salvatore Casula della sezione di Olbia.

