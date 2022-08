Prosegue la preparazione a Sassari nell'impianto di Via Leoncavallo per la squadra sassarese retrocessa dalla serie D. La dirigenza del Latte Dolce ha confermato alla guida il tecnico Mauro Giorico e allestito col ds Vittorio Tossi un organico con tanti giovani (diversi già testati nei diversi campionati) ma ambizioso.

Tra gli arrivi, il terzino Marco Russu, scuola Cagliari, che ha giocato in serie D e C, proveniente dal Carbonia, e l'attaccante Davide Dettori, della Macomerese. Poi c'è il ritorno di Matteo Gadau, nella stagione passata in prestito all'Ossi, così come l'attaccante Luca Scognamiglio, rientrato alla base, mentre l'esterno Paolo Tuccio rientra dopo l'esperienza alla Nuorese.

Tra i giocatori confermati l'esterno difensivo Federico Pireddu, l'esterno offensivo Gianmarco Marcangeli, i centrocampisti Alfredo Saba, Giovanni Piga e Luigi Piredda, la punta Alessio Grassi, e naturalmente il difensore centrale e capitano Marco Cabeccia.

