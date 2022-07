A un mese dall'inizio ufficiale della nuova stagione, il 21 agosto in Coppa Italia, il Lanusei conta i giorni per il raduno in programma lunedì 1. Per il primo allenamento col nuovo allenatore Mario Masia (che in biancorossoverde ha giocato da calciatore e negli ultimi anni guidava l'Idolo) l'obiettivo è avere già pronta buona parte della rosa, dove manca ancora un tassello fondamentale: un attaccante che dia la certezza di andare in doppia cifra. “Cerchiamo sicuramente una prima punta di spessore, che garantisca un po' di gol”, segnala il direttore sportivo Mauro Pretti. “A oggi ci mancano, è un problema atavico a parte alcune eccezioni negli anni come Attili, Bernardotto e Varela. Da qui al raduno mi auguro di chiudere almeno due acquisti, poi avremo una decina di giocatori in prova e mi auguro che qualcuno possa essere confermato”.

La rosa. La dirigenza lavora a stretto contatto col tecnico Masia, che sta dando una mano a costruire la rosa. Al momento sono undici i giocatori tesserati, tutti nuovi tranne Cosimo La Gorga che ha già avuto due precedenti esperienze a Lanusei. Con lui i difensori Andrea Peana, Alessandro Piroddi e Ignacio Prieto, i centrocampisti Federico Caredda, Mirco Carboni e Gianmarco Paulis, l'attaccante Marcos Mainardi e gli elementi offensivi (che possono giocare sia in mezzo sia più avanzati) Federico Usai e Gennaro Valentino, oltre al fuoriquota classe 2004 Federico Arras (esterno alto). Non è rimasto nessuno della scorsa stagione, per scelta vista la retrocessione: “Parliamo di una categoria differente, abbiamo deciso di impostare la rosa prevalentemente con ragazzi sardi e che conoscano l'Eccellenza”, precisa Pretti. “Quando si retrocede e si deve rifondare una squadra partendo da zero, cambiando allenatore e venti giocatori, l'importante è riassestarsi iniziando un nuovo percorso in una nuova categoria”.

