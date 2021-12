La quarta sconfitta consecutiva costa a Stefano Campolo, che non è più l'allenatore del Lanusei. La società, all'indomani del KO per 1-0 contro l'Ostiamare, ha deciso di esonerare il tecnico preso in estate per sostituire Alfonso Greco. Appena un punto nelle ultime sei partite per i biancorossoverdi, che non vincono dal 3-2 del 21 novembre con l'Afragolese e sono quintultimi a quota 13. Ieri, al termine della gara persa nel Lazio contro l'ex Aldo Gardini, la dirigenza aveva annunciato il silenzio stampa visto il momento difficile del club. Stamattina, dopo una nuova valutazione, si è arrivati all'esonero.

Il sostituto. Il Lanusei ora sta pensando al successore, con l'obiettivo di annunciarlo entro la giornata di domani, anche per organizzare la ripresa degli allenamenti. Campolo chiude l'esperienza in Ogliastra, sua prima volta in Sardegna, con tre vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte in campionato. A queste si aggiungono un successo (ai rigori col Carbonia) e un KO (con la Torres) in Coppa Italia. L'esordio del nuovo allenatore sarà il 9 gennaio al "Lixius" contro il Cassino, formazione che si trova cinque punti sopra. Potranno esserci anche delle novità dal mercato.

