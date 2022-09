Il La Palma (Promozione) si accinge a festeggiare i sessant’anni di vita. Fondata nel 1963 la squadra, con un passato in Serie C2, è pronta per la partenza del campionato di Promozione regionale. Tra i volti nuovi il centrocampista Francesco Sculco, il trequartista Nicola Piras, l’esterno Elia Alberti. Ritorna il forte centrale difensivo Francesco Melis.

In mezzo al campo c’è grande attesa per la stagione di definitiva consacrazione del play Tommy Piro, autentica rivelazione dello scorso torneo. Classe 2006. figlio del tecnico Igor Piro, è monitorato anche dal Cagliari. A fargli compagnia i coetanei Artur Flores e Cristian Boscu, fiore all’occhiello di un settore giovanile in crescita esponenziale. Ultimo ma importante regalo ai tifosi l’arrivo in settimana del bomber cagliaritano Willy Tronu con un curriculum di prestigio dal quale tutto l’ambiente attende i gol per un campionato importante nell’anno del sessantesimo compleanno. Ma da domenica la parola sarà, come sempre, solo quella del campo.

