Nonostante qualche partita rinviata, prosegue secondo programma il campionato regionale di Promozione di basket. Al sud, per la settima di andata, scenderà in campo domani la capolista Basket Iglesias, mentre al Nord vince di misura la Demones Ozieri che si conferma così in vetta.

Sud. Alle spalle della compagine iglesiente si impone il Jolly Dolianova, in casa, contro l’ostico Panda Monserrato, per 68-53. La compagine di casa parte forte e all’intervallo è già sul +15 (37-22). Nella ripresa gli ospiti cercano la reazione, ma il Jolly controlla e porta casa il successo. Miglior realizzatore della gara è Spingola, del Panda, con 15 punti. Netta vittoria casalinga, invece, del Basket Quartu contro il Serramanna, per 88-66. Allungo decisivo quartese nella terza frazione, grazie anche ad un Fagioli ispirato, autore a fine gara di 27 punti. Colpi esterni, invece, di Spirito Sportivo e Poetto. I primi si impongono sul difficile campo del Sinnai per 46-49, al termine di 40’ combattuti e incerti. Il Poetto, invece, vince sul parquet della Saab Terralba per 63-75. Padroni di casa che, dopo esser stati sotto 15-29 nel secondo quarto, iniziano un lungo recupero terminato a 3’ dalla fine (60-63). Nel finale il Poetto è più cinico, portando a casa il successo, trascinato anche dai 32 punti personali di Farci.

Nord. Solo due le gare disputate. Nel match di cartello la capolista Demones Ozieri si impone con un’altra delle grandi favorite, l’Aurea Sassari, per 65-64. Contesa che si gioca a strappi. Dopo i primi 10’ avanti i padroni di casa (18-17); seconda frazione di marca sassarese e sorpasso al 20’ sul 29-37. Nella ripresa sono di nuovo gli ozieresi a riprendere in mano la partita, chiudendo sul +5 al 30’ (52-47). Negli ultimi 10’ si arriva punto a punto, ma alla fine la spunta la Demones, con Serra top scorer della gara con 19 punti. Nell’altro incontro del girone, tra Ichnos Nuoro e CMB Porto Torres, vittoria nuorese per 55-67. Rinviate, infine, Pallacanestro Nuoro-80&Co. Basket Ozieri e S. Orsola-Arzachena.

