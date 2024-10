Saranno il genovese Gianluca Cadenasso e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko a giocare la finale del singolare maschile del terzo dei sei tornei Itf Combined (300mila euro di montepremi complessivo) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi del Forte Village, a Santa Margherita di Pula, il ventenne ligure ha eliminato la testa di serie numero 8 Gabriele Piraino 7-6(5), 6-4, mentre l’ucraino, numero 7 del seeding, si è imposto in in tre set (3-6, 7-5, 6-4) sul norvegese Nicolai Budkov Kjaer, numero 1 del mondo della categoria junior dopo aver vinto Wimbledon, essere stato finalista agli Us Open e semifinalista agli Australian Open giovanili.

Nessun italiano nella finale del doppio, in cui i cechi Dominik Kellovsky e Martin Krumich (che hanno battuto 6-2, 6-4 Tobia Baragiola Mordini e Samuele Seghetti) sfideranno l’ucraino Oleksil Krutykh e il greco Dimitris Sakellaridis (che hanno superato 2-6, 6-3, 14-12 su Alessandro Spadola e Matteo Vavassori).

Femminile. In semifinale l’italiana Matilde Paoletti, che dopo essere entrata nel main draw grazie a una wild card ha superato 6-2, 6-2 nei quarti la qualificata austriaca Lilli Tagger (allenata da Francesca Schiavone). Domani Paoletti dovrà misurarsi con la ceca Tereza Valentova, numero 3 del seeding che oggi ha battuto 6-4, 6-2 la numero 6, l’australiana Tina Smith.

Doppio. In doppio, tre coppie italiane erano arrivate in semifinale e una si giocherà il titolo: si tratta di Noemi Basiletti e Vittoria Paganetti, che dopo aver battuto 6-3, 6-2 Jennifer Ruggeri e Arianna Zucchini, affronteranno in finale la greca Sapfo Sakellaridi (sorella di Dimistris, finalista nel doppio maschile) e la romena Arina Vasilescu, che hanno passato il turno dopo aver sconfitto 6-4, 6-2 Samira De Stefano e Federica Urgesi.

