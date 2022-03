Le universitarie, superato lo stop per Covid, sono tornate in campo col piede giusto e hanno superato il Nico per 54-67. Adesso, oltre alle prossime gare in calendario, la prima sarà la sfida interna con la Spezzina (sabato ore 18), dovranno recuperare la trasferta a Civitanova Marche (20ª giornata, ancora da definire) e il derby col Selargius, riprogrammato per il 20 aprile, ore 18, al PalaCus.

Le giallonere, invece, non sono ancora uscite dal tunnel, e nonostante la buona prova all’esordio della nuova play Konstantinova, sono state sconfitte 78-63 a Savona, dove non sono riuscite a ritrovare quel successo che manca dallo scorso 5 febbraio. Come il Cus, anche la Techfind avrà dei match da recuperare. Già fissati quelli col Patti (il 13 aprile alle 19 in trasferta) e il citato derby col Cagliari, da definire invece il recupero del match a La Spezia (14ª giornata).

Il commento. “Konstantinova è una buona giocatrice, ha dei buoni tempi, sa prendere falli, difende e fa giocare la squadra. È appena arrivata e sono certo che nelle prossime partite saprà darci una grande mano e ancora più sostanza, anche al tiro”, ha commentato il coach del San Salvatore, Roberto Fioretto. “Purtroppo contro Savona abbiamo giocato un brutto secondo quarto, in cui abbiamo difeso male e concesso alle avversarie di realizzare lo score più alto della stagione. Quei canestri ci hanno tagliato le gambe, poi abbiamo intrapreso una dispendiosa rimonta ma non è bastato a uscire dal grigiore”.

Adesso, all’orizzonte, c’è il match interno col Civitanova Marche, ultimo a quota 8 punti. “Non c’è da sottovalutare l’avversario. Civitanova ha preso una polacca che non è male ed è più competitivo rispetto all’andata, sta giocando alla pari con tante squadre e nonostante l’ultimo posto non va sottovalutato”, ha aggiunto il tecnico selargino. “Per noi sarà una partita fondamentale, una gara da vincere assolutamente se vogliamo ambire alla parte alta della classifica. Ci stiamo preparando, vogliamo dimostrare un buon livello tecnico e agonistico. Dobbiamo essere più cattivi e determinati in certe situazioni e speriamo che il supporto del pubblico ci dia una spinta extra. Mancano sette partite, ma sono sette partite toste, dovremo giocare due volte alla settimana. La squadra sta mostrando grande impegno, senior e locali stanno lavorando sodo, vogliono sempre dare il massimo e sanno che possiamo reagire, esprimere il nostro gioco e cambiare posizione in classifica”.

