Il Castiadas si rafforza con un gran ritorno.

Quello del centrocampista Mirko Onano: un giocatore di grandissima esperienza che potrebbe essere di grande importanza nello scacchiere del gioco voluto da mister Dessì.

La squadra del Sarrabus milita nel girone A della Promozione: viaggia al secondo posto della classifica dietro il Villasimius, in vetta con due punti di vantaggio. Onano potrebbe essere convocato per la gara di sabato prossimo (ore 16) in casa contro l'Asseminese. Mirko Onano è cresciuto nelle file giovanili del Cagliari.

Ha giocato in Serie D e in Eccellenza nell'Ischia, nel Castiadas, nel Muravera. Ha giocato diversi campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria vincendo diversi campionati e lasciando ovunque un ottimo ricordo. Un talento naturale dotato di una grande visione di gioco e di un gran tiro dalla media distanza che potrebbe davvero ancora essere utile alla causa del Castiadas. Un ritorno a casa per lui.

Soddisfatto il presidente Mauro Vargiolu: “Mirko può fare tanto. La nostra è una squadra molto giovane. La sua esperienza sarà utile per tutti”. “Sono davvero contento – dice lui – di vestire ancora la maglia della squadra del mio paese: la Promozione è un campionato difficile con tante squadre costruite per vincere. Il Castiadas può far bene, sperando anche nell'appoggio dei nostri tifosi”.

