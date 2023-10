Il campione del mondo Salvatore Burruni, verrà ricordato in occasione della edizione 2023 della Hall of Fame e il suo nominativo entrerà nella casa della gloria del pugilato italiano. L’importante evento è organizzato da Boxeringweb, quotidiano online interamente dedicato al mondo del pugilato.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si svolgerà sabato 28 ottobre a Forlì, nella prestigiosa cornice di Palazzo Albicini. Parteciperanno alla serata e ritireranno il premio i figli del campione algherese, Gianfranco e Pier Paolo.

In questa occasione i figli dell’indimenticato boxer algherese, illustreranno il progetto “Una Statua per Tore” nato, appunto, per realizzare una statua in bronzo da posizionare in una piazza di Alghero. Questa iniziativa messa in campo dall’associazione APS Tore Burruni in collaborazione con il Comune di Alghero, gode anche del patrocinio di Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio di Sassari. Tantissimi i tifosi e le aziende del territorio che stanno supportando l’iniziativa.

Burruni è diventato campione del mondo dei pesi mosca WBC/WBA il 23 aprile 1965, battendo Pone Kingpetch al PalaEur di Roma. Ha vinto cinque combattimenti per la cintura italiana dei pesi mosca, nove per quella europea (sei nei pesi mosca, tre nei pesi gallo). Ha disputato 109 incontri in carriera, 99 vinti di cui 32 prima del limite, 9 persi e 1 pareggiato, medaglia d’oro al valore atletico e “Lupa Capitolina” massima onorificenza assegnata dal comune di Roma.

















