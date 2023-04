Con una giornata di anticipo il Calcio Pirri ha conquistato la Promozione. La squadra di Paolo Busanca, domenica scorsa, ha travolto la Castor Tortolì e, complice la sconfitta della Baunese, ha centrato il salto di categoria.

Quattro anni fa i rossoblù giocavano in Seconda categoria. Un’impresa per la società diretta, dagli inizi del 2019, da Gianluca Pilo, Alessandro Casula, Roberto Mannai col supporto del direttore sportivo Stefano Siddi. Era stata fondata nel 2004 con presidente Luigi Tanas e vice Sandro Sassu e Mimo Mancosu. Dal 2013 al 2018 il cambio societario con presidente Cristiano Augusti e vice Gianfranco Pau. Sotto la direzione di Pilo, Casula e Mannai si è creato un settore giovanile di primo livello in Sardegna riconosciuto come Scuola Calcio Elite. Si sogna di intraprendere il percorso dello storico Pirri che giocò due stagioni in D (1985/1986 e 1989/1990). L’ultima apparizione in un campionato di Promozione di una società pirrese fu quello del Gemini di Mariano Giglio poco più di dieci anni fa.

«Una grande soddisfazione», dicono il tecnico Paolo Busanca e il vice Cogotti. «Risultato più che meritato. Inaspettato considerate le ambizioni iniziali. Ci siamo trovati nelle prime posizioni e abbiamo iniziato a crederci». Gioisce il direttore sportivo Stefano Siddi: «Sembra un sogno. Un risultato straordinario frutto del gran lavoro da parte di tutti. Il futuro? Ora ci godiamo questo momento poi tra qualche settimana inizieremo a lavoraci».

I complimenti sono arrivati anche da Bernardo Mereu, attuale responsabile del settore giovanile del Cagliari, durante L’Informatore Sportivo, il magazine in onda su Radiolina il lunedì alle 18.30. Il Pirri ha disputato una stagione straordinaria senza avere quasi mai dei cali. Tra i protagonisti una menzione merita il capitano Manrico Porceddu che con la maglia rossoblù ha superato le quattrocento reti nella sua brillante carriera.

