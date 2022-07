Ancora una vittoria per 8-4 del Cagliari Beach Soccer, che si lancia in classifica. Come ieri contro il Bologna i rossoblù piegano Naxos con identico punteggio, concludendo con un perfetto tre su tre la seconda tappa della Poule Promozione di Serie A a Cirò Marina. La formazione sarda, con quattro successi e due sconfitte, sale così nella zona di testa e si giocherà fra venerdì e sabato l'accesso alle finali del Poetto.

In rimonta. Nonostante il vantaggio lampo di Alessandro Sabatino al 1' per il Cagliari c'è da inseguire, perché Rodrigo replica pochi secondi dopo e all'8' fa doppietta portando avanti Naxos. Ci pensa però Néstor Medina, uno dei big della formazione allenata da Wilson Santos Araujo, a pareggiare al 12' facendo chiudere così il primo tempo sul 2-2. Lo stesso paraguayano firma gli unici gol del secondo, all'11' e 12', completando così la tripletta personale. Nell'ultima frazione va a segno anche il capitano, Luca Ruggiu, al 3' per il 2-5 ma con immediata risposta del Naxos che in rovesciata con Villani accorcia. Minuto conclusivo di gara ricco di gol, ben quattro: prima la doppietta di Sabatino, poi una punizione di Mirko Melis, quindi un errore di Rolón che costa un'autorete e infine la marcatura multipla anche per Ruggiu che fissa il definitivo 4-8.

Ultimo atto. Con questo terzo successo consecutivo il Cagliari Beach Soccer sale a 12 punti, nel gruppo di testa con Icierre Lamezia (che alle 17.15 sarà impegnata nel derby contro l'Ecosistem Lamezia) e Chiavari (che ha una partita in meno). La terza e ultima tappa della Poule Promozione arriva subito, perché dal 14 al 16 luglio i rossoblù saranno impegnati a Viareggio. Nel primo giorno di gare riposo (il girone è a nove squadre), poi lo scontro diretto con l'Icierre Lamezia venerdì e l'ultima gara della regular season sabato contro Genova. Chiudendo al primo posto è qualificazione alle finali scudetto, dalla seconda alla quarta posizione invece c'è l'accesso ai play-off: entrambi gli ultimi atti saranno a Cagliari dal 5 al 7 agosto.

