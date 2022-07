Secondo successo consecutivo per il Cagliari Beach Soccer nella tappa di Cirò Marina della Poule Promozione di Serie A. Il convincente 8-4 contro il Bologna segue il 7-3 con cui, nel tardo pomeriggio di ieri, i rossoblù si erano imposti sulla Vastese. Una vittoria che permette alla squadra di Wilson Santos Araujo di portarsi a nove punti in classifica (tre vinte e due perse), rincorrendo la qualificazione alle finali che si giocheranno a Cagliari dal 5 al 7 agosto.

In controllo. La partita comincia con l'immediato gol di Amado Rolón, che dà alla formazione sarda il vantaggio in avvio dopo 25''. Il Bologna ha un sussulto e riesce a capovolge il risultato, con le reti di Goto e Papa, ma subito dopo la marcatura di quest'ultimo pareggia Néstor Medina al 10'. Negli ultimi istanti del primo tempo Cristian Rodríguez si procura e trasforma il rigore del 3-2, per lui si tratta del primo gol in Serie A. La seconda frazione di gioco vede il Cagliari gestire tranquillamente il risultato, arrotondando il risultato con una punizione in diagonale del capitano Luca Ruggiu (2') e un minuto dopo da un altro centro di Medina. Nel terzo e ultimo tempo Rolón al 3' sfrutta un rimpallo per firmare la sua doppietta personale, seguita da un bell'inserimento di Lorenzo Etzi per il piazzato del 7-2. Il Bologna prova un ultimo tentativo di rimonta, con due gol da fuori di Papa, ma al 6' Medina fa tripletta e il finale è in scioltezza per il Cagliari.

In cerca del tris. Domani, sempre alle 11.45, il Cagliari Beach Soccer proverà a chiudere con un percorso netto la seconda delle tre tappe della Poule Promozione: il prossimo avversario è il Naxos, al momento a zero punti ma con due partite in meno (una la giocherà alle 18 di questo pomeriggio contro Milano). «Era una partita fondamentale e abbiamo avuto mentalità e concentrazione», ha detto il tecnico Wilson. «Erano punti pesantissimi e fondamentali, oggi è stata una vittoria di gruppo ma dobbiamo avere la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare. Vorrei sottolineare la prestazione di Etzi, giovanissimo che ha fatto una grande partita e un bellissimo gol».

