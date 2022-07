Il Cagliari Beach Soccer è chiamato a un pronto riscatto nella seconda tappa della Poule Promozione di Serie A. Stamattina la squadra guidata da Wilson Santos Araujo è partita direzione Cirò Marina, dove per tutto il weekend sarà impegnata nel nuovo trittico di partite dopo che il precedente, fra il 3 e il 5 giugno a Pescara, ha visto una vittoria all'esordio contro Milano e le successive sconfitte con Lamezia e Chiavari. Si comincia domani alle 18 contro la Vastese, poi sabato e domenica in campo alle 11.45 rispettivamente contro il Bologna e il Naxos. L'obiettivo è risalire la classifica: i rossoblù hanno tre punti di ritardo rispetto alla zona playoff, che assegna i posti per le finali in programma a Cagliari dal 5 al 7 agosto (si giocherà nel nuovo impianto al Poetto, la prima classificata va alle Final Eight della Poule Scudetto mentre dalla seconda alla quarta ai playoff della Poule Promozione).

I convocati. Sono dieci i giocatori a disposizione del Cagliari Beach Soccer per la trasferta in Calabria: i portieri Andrea Mainas e Marco Manis, poi Andrea Aramu, Lorenzo Etzi, Néstor Medina, Mirko Melis, Cristian Rodríguez, Amado Rolón, Luca Ruggiu e Alessandro Sabatino. La novità, rispetto alla tappa di Pescara, è l'assenza dello spagnolo Adrián Frutos, impegnato con la sua nazionale: lo sostituisce il connazionale Rodríguez. «In questo mese abbiamo cercato di limare gli errori commessi e diventare più squadra, tre punti non è quello che mi aspettavo vista la rosa a disposizione», il messaggio del presidente Manuel Perra che chiede un cambio di rotta per questa seconda tappa.

