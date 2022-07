Sabato scorso il Cagliari Beach Soccer ha raggiunto il suo primo obiettivo stagionale: l'accesso alle finali di Serie A, in programma dal 5 al 7 agosto al Poetto. I rossoblù saranno impegnati nei playoff della Poule Promozione, dove sfideranno Chiavari, Icierre Lamezia e Sicilia, ma prima di scendere in campo davanti al pubblico sardo c'è un altro appuntamento: la Coppa Italia. La squadra di Wilson Santos Araujo è in partenza per Lignano Sabbiadoro, dove domani alle 13.30 sarà di scena nell'ottavo di finale contro Napoli, formazione arrivata quarta nella Poule Scudetto. Previsto un totale di quattro partite: a seguire venerdì e sabato, con avversari e orari da definire, per chiudere con le finali di domenica (quella per il primo e secondo posto alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio). Fra i convocati non c'è Adrián Frutos, ma rientra Cristian Rodríguez aggregato dall'Under-20.

Rendimento di spessore. Alla Coppa Italia il Cagliari Beach Soccer ci arriva con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, tre nella tappa di Cirò Marina e due in quella della scorsa settimana a Viareggio. Fra i trascinatori Néstor Medina, capocannoniere della Poule Promozione con quindici gol, ma tutta la rosa ha dato una mano e nell'ultima gara contro Genova ha inoltre esordito in Serie A il portiere classe 2005 Simone Renna, in rosa nell'Under-20 che avrà l'ultima tappa del suo campionato a Viareggio a fine mese. “Le finali a Cagliari sono il regalo più bello dopo cinque anni di attività: cercheremo di ben figurare e soprattutto mostrarci alla nostra città”, il messaggio del presidente Manuel Perra. “Alla Coppa Italia arriviamo carichi per l'obiettivo già raggiunto, ora cercheremo di far giocare un po' tutti e prenderla come allenamento in vista delle finali. Ma contro Napoli, uno squadrone, comunque vogliamo passare il turno”.

