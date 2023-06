Il primo atto della Poule Promozione della Serie A di beach soccer è vincente per il Cagliari. La formazione sarda, capitanata da Luca Ruggiu, ha la meglio per 6-5 sul Genova nella prima giornata della tappa di San Benedetto del Tronto, che proseguirà domani mattina (ore 10.15) con l'immediato ritorno in campo contro Sicilia.

Dopo il gol a freddo di Cappannelli al 1', reazione immediata due volte con Pana (uno dei volti nuovi, arrivato dalla Spagna) fra il 3' e l'8', prima del pari di Grilli al 9' con cui si va al riposo sul 2-2. Nel secondo tempo fa due gol l'altro spagnolo Rovira (5' e 6', quest'ultimo su rigore), prima della tripletta di Pana al 9' seguita due minuti dopo dalla doppietta per Genova di Cappannelli. All'8' del terzo tempo Juanma firma il sesto gol del Cagliari, che evita così problemi per le successive due marcature di Rossetti che fissano il 6-5.

L'inizio. Il Cagliari Beach Soccer del presidente e allenatore Manuel Perra in questa stagione, dopo che un anno fa ha avuto grandi risultati con l'epilogo delle finali alla Beach Arena del Poetto, oltre alla prima squadra e all'Under-20, allarga i propri orizzonti con la squadra femminile che sarà impegnata a luglio con campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda la Poule Promozione previste tre tappe: oltre a quella di questi giorni a San Benedetto del Tronto le altre sono a Lignano Sabbiadoro (21-25 giugno, quando inizierà anche il cammino dell'Under-20) e Catania (6-9 luglio), con eventuali fasi finali a Viareggio dal 27 al 30 luglio. «Vogliamo portare in alto il nome della Sardegna in tutte le competizioni che disputeremo», il messaggio del presidente e allenatore Perra. «Ci piacerebbe essere motivo d'orgoglio per i nostri tifosi e per la nostra terra. Abbiamo già dimostrato lo scorso anno di che pasta siamo fatti e siamo pronti a farci valere anche in quest'annata».

