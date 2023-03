Con una giornata di anticipo il Burcei è promosso in Seconda categoria. La squadra di Danilo Scuda è in testa al girone B di Terza categoria con quattro punti di vantaggio sul Sinnai. Grazie alla vittoria (1-4) di ieri sul campo dello Sporting Mandas e il contemporaneo pareggio (1-1) del Sinnai a San Basilio, è arrivata la certezza matematica della promozione.

I complimenti sono arrivati anche dal sindaco, Simone Monni: «Congratulazioni a tutti i ragazzi protagonisti di una stagione strepitosa e in special modo al presidente Franco Sanna e al mister Danilo Scuda per il lavoro svolto durante questo primo anno di vita della società. Questa è una grandissima soddisfazione per chi ha creduto fin da subito in un progetto ambizioso e con impegno e con la forza del gruppo è riuscito a raggiungere subito questo risultato».

Il Burcei è una nuova società fondata proprio l’estate scorsa. In passato c’è stata la Burcerese che militava in Seconda categoria.

