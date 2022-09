Non cambiano le posizioni di testa della classifica di Eccellenza, dove nella quinta giornata vincono tutte le big. Il Budoni, unica capolista e ancora a punteggio pieno, fa cinque su cinque: passa a Calangianus per 1-2. Dietro insegue a -2 il Latte Dolce, che supera per 2-1 la Nuorese ancora inchiodata all'ultimo posto ma che ha affrontato la partita a seguito di tanti problemi societari in settimana e con diversi giocatori andati via. Nel gruppo di vertice si conferma la Ferrini, che torna a vincere dopo due pareggi ed è terza da sola. Al "Polese" il Sant'Elena va al riposo sullo 0-1, gol di Vignati, poi si scatenano i cagliaritani: al 2' pareggia un'autorete di Porta, al 6' Camba trasforma un rigore e al 44' chiude i conti Fabio Argiolas appena entrato. Gran vittoria anche della Tharros, che passa 1-2 a Lanusei ed è la migliore delle neopromosse, mentre la Villacidrese supera per 2-1 il San Teodoro.

In trasferta. Ben cinque su nove i successi esterni. Prosegue il rilancio dell'Arbus, 1-2 a Sassari col Li Punti. Si riprende il Carbonia, che passa 0-1 a Monastir (un solo punto per la formazione di casa), successo esterno anche dell'Iglesias per 0-2 a Ghilarza. Come nella finale playoff regionale di quattro mesi fa il Taloro batte l'Ossese, al "Walter Frau" i gavoesi si impongono per 2-3. Mercoledì si torna subito in campo, per il secondo turno infrasettimanale della stagione, sesta giornata, con il ritorno in campo del Bosa che oggi ha riposato (si ferma la Nuorese).

