Con quasi 900 atleti da 54 Paesi e 25 Maestri di fama mondiale, torna in Sardegna l'attesissima Brazilian Jiu Jitsu Summer Week. La manifestazione , giunta alla nona edizione e organizzata dall'ASD S'Animu, si terrà dal 14 al 23 settembre, portando l’isola al centro del panorama internazionale delle arti marziali.

Presentata oggi a Cagliari, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e dell’assessore allo Sport del Comune Giuseppe Macciotta, la manifestazione si conferma come un appuntamento di grande prestigio. Gli atleti provengono principalmente da nazioni europee come Germania, Inghilterra e Francia, ma piccole delegazioni arriveranno anche da Paesi più lontani come Portorico, India e Venezuela, confermando l'interesse globale per questa disciplina.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano nomi di rilievo come Kaynan Duarte, giovane campione mondiale, l’ex star dell'UFC Demian Maia, e la talentuosa italiana Margherita Montes, reduce da recenti combattimenti negli Stati Uniti. L’evento prenderà il via il 15 settembre con il Sardinian Open, tappa ufficiale del ranking nazionale, per poi proseguire con una serie di gare e sfide emozionanti. Il 19 settembre sarà dedicato alla grande sfida femminile, con 300 atlete pronte a darsi battaglia. Le semifinali e finali Ocean GP, in programma al Palapirastu il 20 e 21 settembre, chiuderanno in grande stile l'evento.

