Al via sabato i tornei in programma sui campi dell’Eolo Beach Tennis di Torregrande. Oltre cinquanta i tesserati Fitp che, da tutta la Sardegna alla ricerca di punti utili per la classifica nazionale, arriveranno nell'Oristanese per disputare i tornei open e limitati ai Quarta categoria. Previsti cinque tornei tra i doppi maschili, femminili e i doppi misti.

Domenica, in tutta Italia sono previsti i raduni giovanili e per l'Isola sarà proprio Eolo Beach Tennis a ospitare la giornata di formazione e preparazione atletica con i giovanissimi atleti, il fiduciario regionale e gli istruttori federali.

“La stagione estiva è sempre più vicina, con appuntamenti importanti fin dalle prime settimane di giugno. La nostra manifestazione del fine settimana è perciò un ottimo modo per iniziare a prepararsi per l’estate. Con i cinque tornei in programma, daremo modo a tutte le categorie di gioco di mettersi alla prova contro avversari delle altre associazioni sarde. Ovviamente la speranza è che i nostri atleti possano ben figurare”, dichiara il responsabile di Eolo Beach Tennis Diego Fratini.

© Riproduzione riservata