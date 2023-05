Sarà la squadra romana della Boreale l’avversario del Budoni nel primo turno dei playoff per la promozione in Serie D.

La squadra della capitale è allenata da Mirko Granieri, gioca le sue gare interne an campo del Don Orione. Il 28 maggio si giocherà la gara di andata a Roma. Quella di ritorno il 4 giugno a Budoni. Supererà il turno la squadra che nei due turni segnerà più reti. In caso di parità, passerà la formazione che avrà segnato più gol in trasferta. Perdurando la parità si giocheranno i tempi supplementari.

Previsti se necessario anche i calci di rigore. La squadra vincente affronterà nel secondo turno la vincente tra i toscani dello Zenith Prato e gli umbri dell'Ellera. Previste sempre gare di andata e ritorno in programma 11 e il 18 giugno.

