Il ricco weekend appena concluso ha visto i piloti sardi impegnati in tutte le discipline.

Al 2º Slalom Città di Usini, 7ª prova del Campionato Regionale Aci Sport, sul gradino più alto del podio è salito Enea Carta (Radical Prosport) davanti al leader della generale Enrico Piu (Formula Gloria) e Fabrizio Magliona (Formula Gloria).

“In generale è stata una bella gara. Ho corso con la Formula Predators di mio padre per testarla e settarla e, salita dopo salita, stavo cercando di migliorare il feeling con la vettura. Peccato che nell’ultima manche, in cui stavo dando tutto, ho fatto un lungo e compromesso un risultato migliore”, ha commentato Fabio Angioj, 5º assoluto e 4º di gruppo e classe in E2Sc.

“Complimenti all’organizzazione per aver messo in piedi uno slalom perfetto in tutto, mi sono molto divertito con un percorso di alto spessore. Sono soddisfatto per il risultato e ci tengo a ringraziare il mio amico e meccanico Tore Piu che mi ha fornito una macchina super e gli sponsor che mi appoggiano nei miei impegni sportivi”, ha commentato Battista Sias, vincitore del Gruppo S.

Cronoscalata. A Gubbio, al 57º Trofeo Fagioli, cronoscalata valida per il Civm e il Tivm, il pilota di Nuxis, Marco Satta (Nova Proto 01/2022), ha chiuso 21º assoluto, 12º di gruppo e 6º di classe nella E2Sc 2000. Giovanni Coghe (Citroën Saxò) si è classificato 53º assoluto, 9º di gruppo e 3º di classe in E1 1600 e Mario Murgia (Mitsubishi Lancer Evo X) 80º assoluto, 5º di gruppo N e 4º di classe nell’Oltre 3000.

Rally. Al Rally 1000 Miglia, il navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu, alle note di Iavan Ragnoli sulla Ford Fiesta Rally3 del Jully Racing, ha ottenuto un 61º posto assoluto, 12º di gruppo Rc3n e 1º nella classe Rally3 nella gara valida per il Campionato Italiano. Nella classifica relativa alla Coppa Rally di Zona, invece, Carlo Canu e Alessio Atzeni (Renault Clio Ris) si sono classificati al 24º posto assoluto, 6º di gruppo e 4º di classe in Rc4n/R3.

