L’Ilvamaddalena vince a Guspini e si porta in testa alla classifica del campionato di Eccellenza in attesa delle gare di domani. Per i leoni isolani decisiva una rete del centrocampista Marco Aiana al 6’ della ripresa. Positiva comunque la prova degli uomini di Marco Piras che stanno dimostrando di meritare più di quanto dica la loro classifica.

Con una rete per tempo la Nuorese espugna il campo del Ghilarza. Nel finale del primo tempo sblocca l'incontro il solito Mauro Ragatzu. Nella ripresa il raddoppio di Piredda. La Nuorese sale a quota 35, il Ghilarza resta fermo a 37.

Tre gli anticipi in Promozione. Nel girone A, l’Andromeda blocca il Villasimius. Domani la Monteponi ha l’opportunità di portarsi a più 12.

Nel girone C, il San Teodoro batte e stacca in classifica il Siniscola. Le reti per i padroni di casa sono di Asara e Raspitzu. Per gli ospiti Fernandez.

Il Siniscola si salva in extremis contro il Porto Torres. Finisce 2-2.

