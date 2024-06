Hanno superato i loro avversari giocando con grinta e determinazione, conquistando il gradino più alto del podio diventando i protagonisti della seconda edizione del Memorial “Pietro Madeddu”, l’evento dedicato alla memoria del presidente del Porto Torres calcio.

Al torneo regionale riservato alla categoria “Pulcini” a trionfare sono stati proprio i bambini della squadra padrona di casa, una vittoria conquistata davanti al Sorso Calcio 23 e all’Ampurias. In campo dodici squadre, ben centocinquanta piccoli atleti che hanno animato, per una giornata intera, lo stadio comunale di viale delle Vigne.

La manifestazione è stata organizzata sabato 22 dall’associazione sportiva dilettantistica del Porto Torres calcio e autorizzata dalla Federazione italiana giuoco calcio e Lega nazionale dilettanti. I giovanissimi giocatori di calcio sono scesi in campo, supportati dai loro allenatori, per rendere omaggio all’indimenticato presidente della società turritana. In suo onore sono stati consegnati i trofei ai piccoli atleti.

