Il penultimo turno del Round 1 della Coppa Italia maschile assegna il turno di riposo all’Amsicora. Riposo in tutti i sensi, la squadra di Tisera e Giuliani, infatti, è già matematicamente prima e qualificata al Round 2 che giocherà in casa. E diventa così determinante per il secondo posto la sfida di stasera al “Loddo” (ore 15) tra Cus Cagliari e Ferrini. Quest’ultima, sconfitta in casa sabato scorso dall’Amsicora, è obbligata a vincere per passare il turno da seconda. E’ una partita diventata decisiva. Il Cus Cagliari è tornato in corsa battendo la Juvenilia a Uras e mettendo a rischio la qualificazione della Ferrini. Entrambe hanno un unico risultato a disposizione, la vittoria. La Ferrini farà certamente valere la differenza di categoria, ma dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Lorrai, espulso nel concitato finale con l’Amsicora. Nelle due precedenti partite il Cus Cagliari ha espresso un gioco ordinato e piacevole, ciò che rende incerto il match di satsera.

A Uras si gioca al Comunale il derby tra Juvenilia e HT Sardegna. E’ una partita di consolazione, entrambe hanno lo zero evidenziato nella casella dei punti.

© Riproduzione riservata