Terminata la stagione indoor si riparla di hockey su prato. Dopo la Coppa Italia che ha aperto i giochi a settembre, e la pausa invernale, stasera cominciano i campionati “outdoor”. Amsicora e Ferrini ancora protagoniste nei due massimi campionati, la serie A Élite maschile e femminile. Sabato prossimo al via anche la serie A1 maschile (la seconda divisione) con Cus Cagliari, Juvenilia Uras e la ripescata HT Sardegna.

Serie A Élite maschile

Si parte stasera, la prima giornata prevede Ferrini-Butterfly Roma e Città del Tricolore-Amsicora. Il Brà difende lo scudetto vinto battendo la Tevere Roma, giunta finale all'ultimo turno della prima fase quando superò la Ferrini all'ultima giornata. Poche novità rispetto a quanto visto in Coppa Italia.

La Ferrini, già collaudata in Coppa Italia, conferma Ojeda nel doppio ruolo di allenatore e giocatore. La novità rispetto all’ultimo campionato (ma non alla Coppa Italia) è il rientro di Franco Quiroga al posto di Rodriguez.

L’Amsicora saluta l’egiziano Hassan, Giacomo Boi si ferma per motivi di studio. Rientra Antonio Polo in difesa e dall’Argentina arriva l’attaccante Mariano Gonzalez Sangiovanni. Confermato Mariano Tisera in campo e in panchina affiancato da Roberto Giuliani.

Serie A Élite femminile

Domani la prima giornata con Amsicora-Lorenzoni e HP Milano-Ferrini. Il Butterfly Roma è campione d'Italia in carica, difende il titolo vinto con due vittorie nella finale contro la Ferrini.

Volti nuovi nell’Amsicora, ancora affidata a Maryna Khilko e Roberto Carta. Salutano Landucci e Barrera, arrivano due argentine. L’attaccante Martina Grimbaum e la centrocampista Astrid Meridione. In porta riprende il suo posto Pastor.

Valeria Spitoni e Alessandro Cuccu confermati alla guida della Ferrini che non potrà disporre di Giorgia Piras, portiere in stand by per motivi di studio. Il suo posto sarà preso da Agustina D’Ascola, la scorsa stagione a Torino. Tornano le sorelle Inaudi, Maria e Josefina.

© Riproduzione riservata