L’estate non è ancora finita ma nell’hockey su prato la parola passa subito al campo. Da domani la stagione 2023-24 prende ufficialmente il via con la prima giornata del Round 1 della Coppa Italia.

Il torneo maschile parte con cinque squadre sarde, Amsicora, Ferrini, Cus Cagliari, HT Sardegna e Juvenilia Uras, che compongono il girone D. Prima giornata con i derby Amsicora-HT Sardegna, Ponte Vittorio ore 15, e Ferrini-Juvenilia Uras, "Maxia" ore 17,30. Quest'ultimo match era inizialmente previsto alle 16, ma considerato che a dirigere entrambe le partite è stato designato il cagliaritano D'Angelo (privo del dono dell'ubiquità) si è reso necessario differire l'orario di inizio.

La Coppa femminile, limitatamente al girone E, vede iscritte Amsicora e Ferrini, uniche partecipanti dopo il forfait del Cus Cagliari, che si affronteranno in due derby, l’1 e il 14 ottobre.

A Cagliari la stagione ha vissuto, la scorsa settimana, un importante prologo con il “Coaching Course Level 2”, riservato agli allenatori che allenano in Sardegna. Una “full immmersion” di quattro giorni allo stadio Amsicora sotto la direzione dei formatori della Federazione Internazionale, e osservato con attenzione dal Coni, che ha inviato la responsabile nazionale della formazione Cecilia D'Angelo.

Pochi giorni prima il cagliaritano Marco Lecis, punto di forza della nazionale di parahockey, aveva vinto con la squadra azzurra i campionati europei.

Domani, con la prima giornata della Coppa Italia, si vedranno in parte i nuovi assetti delle squadre.

AMSICORA

Confermati i coach delle squadre maschile e femminile, rispettivamente Mariano Tisera e Maryna Khilko. Team maschile confermato in blocco, con l’aggiunta dello spagnolo Juan Vall Turu. Volti nuovi nella squadra femminile. Marina Agustina Fiorelli, 26 anni, italo argentina proveniente dalle spagnole del Deportivo. La connazionale Jimena Barrera, 18 anni, già osservata speciale. E in attesa del pieno recupero di Pastor, in porta giocherà Caterina Galello.

FERRINI

Leo Ojeda guiderà la squadra maschile, Valeria Spitoni la squadra femminile reduce dalla finale scudetto.

Per la Coppa Italia Ojeda vedrà le partite dalla panchina, è in fase di recupero dopo l’infortunio che ne ha condizionato il rendimento nella scorsa stagione. Torna Franco Quiroga, italo argentino che ha vestito la maglia azzurra. Sono rimasti a Cagliari Edris e Perez.

Valeria Spitoni saluta Zanni e le sorelle Inaudi, tornano Agustina Raineri e Victoria Cacciavilani.

CUS CAGLIARI

Il confermato coach Fernando Jorge punta ancora sui giovani, con l’inserimento di altri elementi provenienti dal settore giovanile. Confermata la coppia egiziana formata da Anwar e Gadelkarim, sabato prossimo per il debutto in Coppa esordisce l’altro egiziano Moustafa Labdo.

HT SARDEGNA

Ripescato in A1 dopo la rinuncia del Pistoia, la squadra è affidata al pakistano Ashfaq Niwanz con il doppio ruolo di allenatore e giocatore, che conosce l’hockey italiano per aver in passato militato nella Tevere. Anche la formazione di Uras farà ricorso alla pattuglia di giovani provenienti dal vivaio.

JUVENILIA URAS

Sfumata all’ultima giornata la promozione nella Élite, si presenta al via nella Coppa Italia senza stranieri, e con il nucleo storico compresi i più giovani, alcuni dei quali nell’orbita della nazionale. Confermato il coach Stefano Tocco, già nello staff tecnico azzurro, e istruttore nel recente corso allenatori tenutosi a Cagliari.

