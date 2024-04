La rivincita al momento giusto. Dopo la sconfitta nel gironcino, al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo Lab batte i francesi dello Hyeres per 73-55 e conquista il terzo posto nell'Eurocup 2 di basket in carrozzina. Il titolo invece è andato ai tedeschi dell'Hannover che hanno superato i campioni d'Italia di Cantù in un finale thriller per 51-49.

Ottima la partenza della formazione sassarese che ha chiuso il primo quarto 20-13 trascinata da McIntyre e Bellers. La formazione allenata da Foden ha poi preso il largo nel secondo quarto con Ghione scatenato: +18 all'intervallo. Nessun problema quindi nel secondo tempo.

Il tabellino Dinamo Lab: Spanu 2, Lindblom 4, Diene 6, Bellers 5, Mcintyre 17, Cegil 1, Esteche 11, Hansson 8, Quaranta 2, Ghione 17.

