Il 27° Torneo Manlio Selis - Le Coq Sportif CUP va in Spagna. Sul campo di Arzachena il Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona supera in finale il Milan per 3-1. Oltre il successo sui campi della Gallura dove si sono date battaglia 40 squadre Under 14 c'è da registrare quello sui canali social con oltre un milione di contatti.

Per la seconda volta nella storia della manifestazione, dopo il Real Madrid nel 2018, una squadra spagnola si aggiudica il prezioso Trofeo firmato Cerasarda.

Partenza a mille per i giocatori catalani che in pochi minuti hanno messo a segno un uno-due micidiale con i gol di Hector Tejedor Moreno e Joaquin Manuel Sanchez Flores, gioiellino della formazione catalana, che ha vinto il titolo di miglior giocatore del Torneo e di capocannoniere. Dopo il 3-0 di Julen Sanchez Fuster e la gara in cassaforte, nel secondo tempo il Milan ha provato a reagire trovando il gol troppo tardi per risollevare le sorti dell’incontro: il gol della bandiera di Borsa è arrivato all’ultimo giro di lancette.

I premi - I catalani si portano a casa anche il titolo di miglior allenatore professionista con Antonio Mejias Lopez. Gli altri premi per la categoria Professionisti sono andati a Filippo Rondelli, miglior portiere (Atalanta), Tommaso Colombo, miglior difensore (Milan), Pietro Mazzantini, miglior centrocampista (Empoli). Per la categoria Dilettanti: Gabriele Roggio, miglior portiere (Latte Dolce), Filippo Bellisomo, miglior difensore (Romulea), Gabriele De Rosa, miglior centrocampista (Levante Azzurro Bari). Il premio miglior giocatore dilettante del Torneo è andato a Mamadou Issa Pamè (Tor Tre Teste).

