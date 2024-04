Tempio ai playoff con Ossese, Villasimius e Ferrini. Lo spareggio playout sarà Tharros-Carbonia. Si salva invece il Calangianus. Sono gli ultimi verdetti sanciti dall'ultima giornata del campionato di Eccellenza.

Il Tempio ha battuto (3-2) la Villacidrese. Il Calangianus si è imposto (0-2) nella trasferta contro il Bosa. Sconfitta interna (0-1) per il Carbonia contro l’Ossese che si conferma in seconda posizione. Finisce in parità (3-3) tra Ghilarza e Villasimius. I sarrabesi chiudono in terza posizione.

L’Ilva, neo promossa in D, saluta il proprio pubblico battendo (1-0) la Ferrini. La Tharros supera (2-1) l’Iglesias ma non basta per evitare i playout. Chiudono Taloro-San Teodoro 3-0 e Sant’Elena-Barisardo 0-0.

Ha riposato il Li Punti.

