Italiani grandissimi protagonisti nel quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, la vittoria è andata alla testa di serie numero 8 Andrea Picchione (che gioca il campionato nazionale di Serie B con la maglia del Tc Cagliari), che in una finale tutta tricolore ha battuto 6-0, 6-2 Federico Iannaccone.

Derby azzurro anche nella finale del doppio, con Luca Potenza e Stefano Reitano che hanno superato 6-2, 6-4 Lorenzo Lorusso e Samuele Pieri.

Una finalista italiana anche nel singolare femminile. Lisa Pigato, accreditata dell'ottava testa di serie, che ha regolato 6-1, 6-1 l'ucraina Oleksandra Oliynykova e oggi affronta per il titolo la spagnola Andrea Lazaro Garcia.

Nella finale del doppio femminile, la polacca Martyna Kubka e l'olandese Eva Vedder si impongono 7-5, 6-3 le elleniche Eleni Christofi e Sapfo Sakellaridi.

