Riparte da Sestu, con il secondo round della stagione, la Coppa Italia Karting Zona 9 Aci Sport. La manifestazione, organizzata da Shardana Motorsport, con il supporto di Ac Cagliari e Aci Sport Delegazione Sardegna e la partnership di Sama Noleggi, sbarca a Sestu, sul circuito SestuGo, valida anche per il Campionato Regionale con coefficiente 1,5.

Ieri mattina, i piloti hanno effettuato le prove libere, mentre oggi, dalle 9, i migliori specialisti sardi della disciplina ripartiranno prima con le libere, poi con la manche di qualificazione (alle 10.30), seguita dalle pre-finali, prologo delle finali, previste alle 14.30.

Per la tappa sestese del Campionato 2024, gli organizzatori hanno scelto di garantire non solo l’accesso gratuito per il pubblico, ma anche di proporre una grande novità: l’evento promozionale dedicato ai bambini. I primi quaranta bimbi di età compresa tra gli otto e i dodici anni, che si presenteranno al circuito SestuGo entro le 10 per la registrazione, potranno partecipare gratuitamente al corso di avvicinamento al karting (in cui lo staff illustrerà loro tutti i segreti della disciplina) e riceveranno in omaggio un buono per una sessione in pista da svolgere sul circuito SestuGo o il Kartodromo Skindoor.



Campionato Italiano in Sicilia. La prima prova del Campionato Italiano si è disputata domenica scorsa in Sicilia, sul circuito internazionale di Triscina. Nell'occasione, i piloti della K 4 Mori si sono resi protagonisti di eccezionali prestazioni.

Nella Categoria Mini Gr3, il campione regionale in carica Alessio Caracci si è qualificato per la finale segnando tempi a meno di 2 decimi di distanza dai piloti di testa.

Erano cinquantadue i partecipanti di categoria, in rappresentanza di diciassette Nazioni. Caracci ha tenuto un ottimo ritmo e, viste le prestazioni offerte, senza qualche episodio sfortunato, avrebbe raggiunto risultati ancora migliori. In qualifica, il sassarese ha ottenuto il 33esimo posto e nella manche è risalito fino al 15esimo posto di manche 2, qualificandosi per la finale, dove ha chiuso 25esimo.

Invece, Silvio Calza ha corso una gara da Top Ten fin dalle qualifiche, chiuse con il quinto tempo di gruppo e nono totale. Nella manche di qualificazione, corsa con attenzione, sono arrivati due sesti posti, che lo hanno portato in ottava posizione di partenza in finale. In Gara 1, Calza ha attaccato subito, chiudendo in quarta posizione, ma una penalità di 3” lo ha fatto scivolare all'ottavo. In Gara2, il giovane pilota si è ripetuto e, dopo essere stato in seconda posizione per buona parte della gara, ha concluso ai piedi del podio.

A metà maggio la compagine capitanata da Antonio Dettori affronterà la seconda prova, in programma a Lecce a metà maggio: presenti Calza e Caracci, ai quali forse si uniranno altri piloti del team sardo.

