La Primavera del Cagliari non va oltre l’1-1 con il Lecce campione d’Italia. Alla squadra di Pisacane servirà un miracolo, oltre ad un incastro di combinazioni, per accedere nella griglia playoff (distante 7 punti) a tre giornate dal termine.

Al Crai Sport Center si è visto un match equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Ad aprire le marcature sono i pugliesi, già al 6’, con la punizione dalla distanza di Yilmaz che sorprende il portierino del Cagliari Auseklis (classe ’06).

La reazione dei giovani rossoblù non si fa attendere. Alla mezzora Bolzan sigla l’1-1 con un bel gol al volo su cross dalla sinistra di capitan Idrissi.

Nella ripresa cala l’intensità, con le due squadre che si accontentano del punticino. Da segnalare, però, la rete annullata all’83’ dal direttore di gara ad Achour per l’offside di Vinciguerra.

Nei prossimi tre impegni i baby rossoblù affronteranno Fiorentina, Genoa e Verona, queste ultime due in scia al Sassuolo che occupa attualmente il sesto posto utile per l’accesso agli spareggi scudetto.

Nonostante la strada per i playoff sia ora in salita, per il Cagliari Primavera il bilancio della stagione è sicuramente positivo.

