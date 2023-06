La penultima giornata della serie A Élite maschile metteva di fronte le prime quattro con le ultime quattro della classifica. Succede che vince solo il Bra e va in fuga, le altre compreso la Ferrini che ha pareggiato, rallentano ancora. E in coda perde solo l’Amsicora, la salvezza è un capitolo aperto, ma il terzultimo posto si allontana. Mercoledì c’è il recupero Ferrini-Amsicora, il risultato potrebbe chiarire tante cose, in vista dell’ultima giornata sabato prossimo, che emetterà i verdetti definitivi sulle finaliste per lo scudetto e sulle due retrocesse (Bonomi già condannato).

FERRINI

A Bondeno è finita in parità, 2-2. In questa stagione è stata la bestia nera dei cagliaritani, dopo il sofferto 1-1 dell’andata. Anche in questa circostanza si è sofferto non poco, quando il Bondeno, a meno di dieci minuti dalla fine era avanti 2-0. Affaticamento e acciacchi rimediati in Croazia nell’Eurohockey si fanno sentire, i corti non funzionano e il Bondeno segna due reti. La Ferrini ha una reazione che mette alle corde gli avversari, Ojeda segna direttamente su corto, ancora un corto dell’argentino trova la deviazione vincente di Sirigu. Alla ricerca della vittoria la Ferrini si scopre, rischia, la salva Sorrentino, subisce tre corti nei secondi finali ma è solo tanto spavento. Il pari, il terzo posto, e la corsa verso la finale sono salvi.

AMSICORA

Reduce dall’Eurohockey nell’Irlanda del Nord, trova l’avversario peggiore, la capolista Bra che vince 2-1. Ma l’Amsicora non si è risparmiata, ha lottato ed avrebbe meritato un risultato diverso. E’ partita più aggressiva, ha battuto due corti, ha insomma messo in guardia il Bra. Che diventa pericoloso solo nei secondi finali della seconda frazione con due corti, uno parato da Manca l’altro trasformato. Davide Giuliani pareggia nel terzo quarto, ma dura poco, è Koshelenko che la riporta alla realtà, segna il 2-1 e colpisce il palo nell’azione successiva. Ultima frazione, l’Amsicora ci prova, ma c’è sempre un’infrazione o un fallo in attacco di troppo che l’arbitro rileva e ferma il gioco. Il portiere Padovani interviene in una sola occasione, su Boi, Manca si fa applaudire per due parate. Bra resta in dieci (rosso a Chiesa), ma arriva immediato il giallo ad Agabio che riporta la parità numerica.

CLASSIFICA

Bra 25, Valchisone 22, Ferrini* e Tevere 20, Butterfly Roma 17, Bondeno 13, Amsicora* 11, Bonomi 8. Ferrini e Amsicora una partita in meno.

